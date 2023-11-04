وزيرة التضامن تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالداخلة.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بيوت الطلبة والطالبات، وهي 5 مباني ويسع المبنى الواحد حوالي 150 طالبًا، وتم بناء تلك البيوت منذ عام 1983، ويتم العمل على رفع كفاءتها حيث رافقتهما في الجولة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقدت الوزيرة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتم إنشاؤه بمركز الداخلة، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال الفترة المقبلة.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة نفذت أعمال تطوير بيوت الطلبة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة مليون جنيه بعد تطويره وإحلاله ليكون جاهزاً لسكن لطلاب الجامعة بالمدينة في ظل مساعي المحافظة لإقامة فرع للجامعة بمركز الداخلة بواقع 2 مبنى يسع 230 طالبًا وطالبة.

وتضمنت بيوت الطلبة تخصيص مبنى للذكور والثاني للإناث، ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة.

كما جرى الإعلان عن الانتهاء من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة، وحولته لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة.