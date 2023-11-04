اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 06:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مشروع قرى آمنة غذائيا بالفرافرة.. صور

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:45 م
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مشروع قرى آمنة غذائيا بالفرافرة.. صور مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة، بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، بحضور حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان، ويشمل المشروع عددًا من التدخلات الرئيسية منها "الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي".
 
كما جرى تم افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح والذي ينتج 3 آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد 10 مدارس، ومزرعة الأسماك التي تحتوي على 24 ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.
 
وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة، خاصة أن محافظة الوادي الجديد تعاني من نقص الخضراوات نظرًا لطبيعة الأراضي بها، لذا تم البدء في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية، وهي حوالي 6 صوب بمساحة 5 أمتار ×40 متر، حيث تعتبر البداية، وجاري تخصيص مساحة ارض من المحافظة للتوسع في انشاء الصوب الزراعية.
 
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (1)
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (1)

مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (2)
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (2)

مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (3)
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (3)

مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (4)
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (4)

مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (5)
مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة (5)
 
 






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