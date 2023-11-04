ضبط لحوم لذبحها خارج المجزر عليها أختام غير حكومية وتحرير 7 محاضر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ، فى ضبط 30 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر عليها أختام غير حكومية، وتحرير 7 محاضر مخالفات متنوعة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وحفاظا على صحة وسلامة الغذاء، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش البيطرى، حملات بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بإسنا، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 30 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 7 محاضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، حيث تستمر الحملات بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وكان قد أعلن الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه استمراراً لتنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فقد بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة من أغنام وماعز 12282 حيوان، والتى شملت تحصين 10579 رأس أغنام، و1703 رأس ماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.