بيطرى الأقصر تعلن تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه استمراراً لتنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فقد بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة من أغنام وماعز 12282 حيوان، والتى شملت تحصين 10579 رأس أغنام، و1703 رأس ماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه بجانب عمليات التحصين للماعز والأغنام، تمت مرافقة أطباء الإرشاد البيطري للجان التحصين لتوعية مربي وتجار الأغنام والماعز بأهمية وضرورة تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم، وذلك ضد هذا المرض الوبائي والتوعية بخطورة هذا المرض وما يسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وكذلك توعيتهم بطرق الوقاية من المرض والتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر الدكتور فتحى سلمى، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.



الإنتهاء من تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة



بيطرى الأقصر تعلن الإنتهاء من تحصين 12282 رأس أغنام



تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة



حملات التوعية خلال تحصين الأغنام بالأقصر



حملات تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة