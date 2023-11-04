تفاصيل شراء هيئة التأمينات لـ1695 فدانا من "مصر الجديدة للإسكان" بـ15 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أصبح شراء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قطعة أرض على مساحة 1695 فدانًا من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خطوة مهمة نحو الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات واستغلال أصول الشركات في الوقت نفسه، حيث وقّع مؤخرًا اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ، والدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات.

1- تم الانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، بقيمة إجمالية تُقدر بـ15 مليار جنيه.

2 - الأرض تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها .

3 - أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

4 - كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير انه تم تشكيل لجنة للاستثمار التدفقات النقدية من حصيلة بيع ارض هليوبارك للتامينات الاجتماعية.

5 - تضم اللجنة أحمد كجوك نائب أول وزير المالية و نيفين صبور، والدكتورة جيهان صالح والدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب وهو العضو المنتدب المالي من أعضاء مجلس الإدارة .

6 – مهمة اللجنة دراسة الاستخدام الأمثل للعائد الناتج من عملية بيع أرض هليوبارك بالإضافة لدراسة الالتزامات والمديونيات المستحقة على الشركة، سواء كانت التزامات طويلة الأجل أو التزامات قصيرة الأجل وبناء عليه تقوم اللجنة برفع تقرير إلى مجلس إدارة الشركة توضح فيه كيفية استخدام العائد.

7 - اللجنة ليست مالية فقط فسوف يتم رفع تقريرها إلى باقى الاعضاء الفنيين نظراً لأن المشروع الرئيسي للشركة بعد مشروع وبارك هو مشروع نيوهليوبوليس وهو المشروع الذى من الممكن أن تحقق منه الشركة أرباح ضخمة مع حسن استخدامه.

8 - هناك حوالي 3800 فدان في نيو هليوبوليس سيتم مواصلة استغلالها ، ومنها 1000 فدان تقع مباشرة على طريق السويس، والعمل يتم على 3 محاور منها احتياجات الإدارة الفنية لتطوير ورفع كفاءة مدينة هليوبوليس وبالفعل هناك مشروعات جديدة سوف يبدأ تنفيذها وسوف تطرح تباعا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والإفصاح عنها.