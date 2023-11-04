أضرار الإفراط في تناول اللوز.. منها زيادة الوزن

كتبت رانيا عامر

تناول اللوز له فوائد صحية متعددة لجسمك منها توفير الدهون الصحية، ومضادات الأكسدة وفيتامين E والألياف، لذلك يميل الناس إلى استهلاكه بشكل زائد، ورغم تلك المميزات إلا أن مسألة الإفراط في تناول أي نوع من الأطعمة أو المكسرات يسبب مخاطر صحية لدى هولاء الأشخاص، فيجب على المرء التوازن بين الأطعمة للاستفادة من أى مادة غذائية، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

الآثار الجانبية لكثرة تناول اللوز

جرعة زائدة من فيتامين E

فيتامين E هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورا حاسما في الحفاظ على صحة الجلد والعينين والجهاز المناعي.

يعد اللوز مصدرا جيدا لفيتامين E، كما أن استهلاكه كجزء من نظام غذائي متوازن مفيد. ورغم ذلك ينبغي للمرء أن يستهلكه بكميات معقولة لأن الجرعة الزائدة يمكن أن تسبب مضاعفات صحية ضارة مثل تقلصات المعدة والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

كما يمكن أن يؤدى إلى زيادة خطر النزيف لأن فيتامين E يمكن أن يتداخل مع تخثر الدم.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول اللوز يودى لزيادة الوزن لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون الصحية. عندما تأكل الكثير من اللوز دون التفكير في عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، فإن تلك السعرات الحرارية الإضافية يمكن أن تجعلك تكتسب وزنا. وذلك لأن جسمك يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

يسبب حصوات الكلى

يحتوي اللوز على الأوكسالات، وهي مركبات طبيعية موجودة في النباتات وهي جزء من ألية الدفاع التي تخدم أغراضا مختلفة، مثل الحماية من مسببات الأمراض.

إذا تناولت الكثير من اللوز، فستحصل على المزيد من هذه الأوكزالات. يمكن لهذه المركبات أن تلتصق ببعضها البعض في كليتيك وتشكل حصوات الكلى. يمكن أن تكون هذه مؤلمة .

إعاقة امتصاص العناصر الغذائية

اللوز يحتوي على مركب يسمى حمض الفيتيك والذي يوجد غالبا في جميع الأطعمة النباتية وله القدرة على التأثير على امتصاص المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والزنك في الجسم.

يمكن أن يرتبط حمض الفيتيك بهذه المعادن في جهازك الهضمي، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاصها واستخدامها. في حين أن اللوز يعتبر وجبة خفيفة مغذية، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدى إلى انخفاض توافر هذه المعادن الهامة.