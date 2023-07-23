9 أطعمة نباتية تساعد فى تعزيز صحة الكلى.. أبرزها اللوز والسبانخ

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الكلى دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة للجسم، حيبث تقوم بتصفية الفضلات والسموم من الدم، وتنظيم توازن السوائل، وإنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، عند ضعف وظائف الكلى، يمكن أن يرتفع ضغط الدم، ما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، كما أنها تنتج هرمون يسمى إرثروبويتين، الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى فقر الدم وانخفاض القدرة على حمل الأكسجين، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

يمكن لنظام غذائي صحي، بما في ذلك الأطعمة النباتية، أن يساهم بالفعل في صحة الكلى، فالأطعمة النباتية غنية بالمغذيات الأساسية بشكل عام مع انخفاض الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤثر على صحة الكلى، قم بإدراج بعض الأطعمة النباتية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الكلى.



9 أطعمة نباتية يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الكلى 1. السبانخ

السبانخ مصدر غني بالحديد والكالسيوم وفيتامين B9. يدعم صحة الكلى بشكل عام ويساعد على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

2. اللوز

يحتوي اللوز المليء بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة على مستويات عالية من المغنيسيوم ويساعد في السيطرة على ضغط الدم، وهو عامل حاسم في الحفاظ على صحة الكلى، ومع ذلك ، تأكد من تناولها باعتدال لأن اللوز غني بالسعرات الحرارية.

3. الكينوا

الكينوا مصدر بروتين كامل وغني أيضًا بالألياف والأحماض الأمينية الأساسية ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة الكلى، تعمل الكينوا كبديل رائع للأرز.

4. اللفت

غني بالفيتامينات A وC، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم ، اللفت هو غذاء فائق غني بالعناصر الغذائية يدعم وظائف الكلى بشكل عام.

5. العنب البري

هذه الثمار الصغيرة مليئة بمضادات الأكسدة وهي معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تلف الكلى الناجم عن الإجهاد التأكسدي.

6. بذور الشيا

تعد هذه البذور الصغيرة مصدرًا ممتازًا للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية والبروتين النباتي. يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم الصحي والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وهو أمر ضروري لوظيفة الكلى المناسبة.

7. العدس

العدس غني بالألياف الغذائية والبروتين والحديد ، وهو خيار رائع لصحة الكلى حيث يمكنه تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الهضم الصحي. Dal هي طريقة رائعة لإضافة العدس إلى نظامك الغذائي اليومي.

8. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة غنية بالألياف والفيتامينات A و C ، وهي مفيدة لصحة الكلى نظرًا لانخفاض محتواها من البوتاسيوم مقارنة بالبطاطس العادية.

9. البروكلي

غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية والألياف ، يدعم البروكلي صحة الكلى عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين الهضم.