أسعار الدواجن تسجل اليوم 77 جنيها للكيلو للمستهلك

كتبت أسماء نصار

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 77 جنيها للكيلو والساسو من 100-105 جنيهات، والأمهات 63 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 115 جنيهات للكيلو، وأمهات البلدى 70 جنيه للكيلو .

أما أجزاء الدواجن فقد سجل سعر كيلو البانية 195 جنيهًا للكيلو والأوراك 85 جنيهًا، والصدور 85 جنيهًا، والدبابيس 85 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وتضمنت الإفراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .

يأتى ذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال القصير إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.