اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر كيلو الفراخ يسجل 74 جنيها.. وكرتونة البيض الأبيض تصل إلى 126 جنيهًا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:00 م
سعر كيلو الفراخ يسجل 74 جنيها.. وكرتونة البيض الأبيض تصل إلى 126 جنيهًا محل دواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد سوق الدواجن، تحركًا طفيفًا في الأسعار، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 66 جنيهًا، ليباع سعر الكيلو للمستهلك بين 71 و 75 جنيهًا، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
 
وأضافت شعبة الدواجن الدواجن، أن سعر البيض سجل 126 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 139 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 128 جنيهًا للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيهًا على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا إلى 28-29 جنيهًا، والكتكوت الساسو 21 جنيهًا، والكتكوت بلدى 19 جنيهًا، والكتكوت الهجين 18 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 63 جنيهًا تسليم أرض المزرعة 
 
 
 






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