مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمدارس التربية والتعليم والأزهر

الدقهلية شريف الديب

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي ، حملة توعوية فى قرى سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، وقرى الحصاينة والأورمان التابعة لمركز السنبلاوين؛ برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

وشملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية.

وقدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 249 طالب وطالبة، وكذلك ورش تلوين لعدد 138 طالب وطالبة، وتم تكوين عدد 5 أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، كما أقامت الشركة 5 مسابقات ثقافية لحوالي 199 طالب وطالبة، وتم تنظيم زيارة مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لعدد 27 طالب وطالبة، وذلك لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب الألعاب التفاعلية التى تقدمها الشركة لنشر رسالتها التوعوية بشكل مبسط متمثلة فى لعبة السلم والثعبان لعدد 48 طالب.

وفى المعاهد الأزهرية؛ قدمت الشركة عدد 2 ندوة توعوية لحوالي 60 طالب وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 10 طالب، وتنفيذ عدد 2 مسابقة ثقافية لحوالي 60 طالب وطالبة. وفى خلال تنفيذ جميع الأنشطة يتم تقديم الهدايا العينية على الطلاب. كما تم توزيع الملصقات والبوسترات الإرشادية على المواطنين.