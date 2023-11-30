رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة معالجة صرف صحى الهجارسة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى الهجارسة الثلاثية الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والتى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم وتخدم قرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالج ، بالاضافة الى الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.