قطار التالجو يقف بمحطة المنيا كخدمة جديدة بالسكة الحديد غدا

كتب سيد الخلفاوى

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة جديدة ب قطارات التالجو الإسبانية، حيث سيتم إضافة محطة وقوف لقطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان، والعكس، بمحطة المنيا وذلك غدا الجمعة، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام ( 141 – 164 – 1015 – 188).

ويذكر أنه يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

وتقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي أيضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

وتسعي الهيئة جاهدة علي تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.