السكة الحديد تشغل ثالث قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

ويتم تشغيل ثالث قطارات التالجو، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023، حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الإسكندرية ) يومياً، ويقوم القطار من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء طبقاً للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.