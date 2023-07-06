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السكة الحديد تشغل ثالث قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

الخميس، 06 يوليو 2023 04:01 م
السكة الحديد تشغل ثالث قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس تشغل قطار تالجو خط القاهرة الإسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 
ويتم تشغيل ثالث قطارات التالجو، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023، حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الإسكندرية ) يومياً، ويقوم القطار من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
 
وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء طبقاً للجدول المرفق.
 
وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.
 
السكة الحديد تشغل قطار تالجو الثالث على خط القاهرة الاسكندرية والعكس
السكة الحديد تشغل قطار تالجو الثالث على خط القاهرة الاسكندرية والعكس

 


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