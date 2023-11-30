جهاز حماية المستهلك يضبط كميات من السكر والأرز امتنع أصحابها عن بيعها

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك استمرار الجهود لضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

على جانب آخر عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعا مُوسعا مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز من "الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات وغرفة العمليات المركزية وأفرع الجهاز بالمحافظات، لمُتابعة الموقف الحالي في الأسواق والإجراءات التي يقوم بها أعضاء الجهاز ضد المخالفين والتشديد علي استمرار تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر وإتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية يكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .

فرع الجهاز بمحافظة المنوفية

وفي هذا الإطار تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمحافظة المنوفية، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارها بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيا، وبناءا علي هذه التوجيهات، قام فرع المنوفية بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق المحافظة " مدينة شبين الكوم "، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي ، وأسفرت الحملات عن المرور علي 40 منشأة تجارية و تحرير عدد 5 قضايا تنوعت بين " عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة "، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي :

- 2.8 طن أرز ( حجب عن التداول )

- 1 طن مكرونة ( مجهول المصدر )

- 2000 علبة عصير ( مجهول المصدر )

- 900 عبوة جبنة ( مجهول المصدر )

"قطاع القاهرة الكبرى"

فيما قام المقر الرئيسي بالجهاز بشن حملة مُكبرة بنطاق القاهرة الكبري وتشكلت الحملة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز من "الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات "وأثناء المرور والتفتيش بالأسواق، تم ضبط 8 طن سكر ضمن مُبادرة خفض السلع بإحدى السلاسل التجارية الكبيرة بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة تم حجبهم عن التداول ،وإلزام السلسلة ببيعها للمواطنين في الحال بسعر 27 جنيه ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة.

أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية》:

- يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 173 محضر علي مستوي المحافظات وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :

- 240 ك سكر (حجب عن التداول )

- 1593 علبة منتجات تبغ وسجائر (حجب عن التداول - بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 485 ك مصنعات لحوم ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي)

- 6.8 طن أرز ( حجب عن التداول - مجهول المصدر )

- 2 طن دقيق (مجهول المصدر )

- 1.3 طن مكرونة (مجهول المصدر)

- 2900 عبوة منتجات غذائية ( مجهول المصدر )

يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .