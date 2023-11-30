جامعة أسوان تنتهى من تنفيذ مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت جامعة أسوان ، أنه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية بمركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بمشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، فى إطار العمل على توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل على استكمال المنشآت الطبية.

وتابع رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى، وخاصة أن المحافظة فى احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقاً لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف الدكتور محمد الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أنن مبنى مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز 95 سرير إضافة إلى ملعب رياضى، وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور الدهشورى، إلى أن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان فى حين يوجد 5 مراكز "العزيمة" تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية فى محافظات: بورسعيد وقنا والغردقة ومرسى مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه فى محافظة أسوان للعلاج مرضى الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع المرضى من محافظات جنوب الصعيد.