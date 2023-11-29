مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعداد للامتحانات

أسوان- صلاح المسن

انعقد مجلس جامعة أسوان رقم (137) اليوم، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، ورئيس المجلس وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة العملية التعليمية والعمل علي حسن سيرها طبقا لمعايير الجودة بالكليات من انتظام الدراسة بشكل دائم لحين إنعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية"، أن هذا المجلس، يسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الخريطة والجدول الزمني للفصل الدراسي الأول، ولذلك تم مناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الإمتحانات العملية والنظرية والتي يؤديها ما يقرب من 34 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالانشاءات من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

كما وافق مجلس جامعة أسوان، على عدد من الترقيات والتعيينات ومنح عدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .