"تعليم دمياط" تحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للمصارعة.. صور

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط على المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للمصارعة فى العام الدراسى 2023/2024 والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وهنأ المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الاعدادية، سيف هشام التلبانى وزن 41ك لحصوله على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الشهيد السيد غراب بفارسكور، والطالب فارس السيد البندارى وزن 48ك لحصوله على المركز الثانى من مدرسة الشهيد السيد غراب ع بنين بفارسكور، والطالب سيف محمد العدل وزن 57 ك لحصوله على المركز الثالث من مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بدمياط الجديدة.

كما هنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين بطولة الجمهورية للمصارعة المرحلة الابتدائية، والطالب طه محمد محمد أبو إبراهيم وزن 47ك لحصوله على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة المتبولى ب بدمياط، والطالب محمد عمرو المجلاوى وزن 52ك لحصوله على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الأنصارى الابتدائية بفارسكور، والطالب محمد حسن عبدالله وزن 73ك لحصولها على المركز الثالث من مدرسة الحديدى الابتدائية بفارسكور، والطالب عبد الرحمن محمد الطرانيسى وزن 35ك لحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة فارسكور الرسمية لغات.

كما هنأ وكيل الوزارة عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وموجهى ومعلمى التربية الرياضية بالإدارات التعليمية والمشرف العام اسامه عبد الرحمن رزق والمدربين منير على أبو محمد أحمد جمال الدين وأسامة حسان.