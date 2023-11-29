مؤتمر جماهيرى يدعو العاملين بالتعليم للمشاركة فى الانتخابات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم مؤتمراً جماهيرياً بالتعاون مع التحالف الوطني الأهلي والتنموي بمحافظة كفرالشيخ، وبرعاية مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ بقياد وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبتنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن شمس الدين، عضو الأمانة العامة للتحالف للعمل الوطني الأهلي والتنموي بمحافظةكفرالشيخ، ومحمد معروف، نقيب المعلمين عن مدينة الحامول، وعلاء جعفر، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالحامول، ومجدي الجندي، رئيس مجلس أمناء بيلا، وفؤاد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء بلطيم، والدكتور وائل هراس، مدير إدارة الحامول، وياسر البرجي، ومدير إدارة بلطيم، وإصلاح درغام، مدير إدارة برج البرلس.

وأوضح مجلس الأمناء أهمية المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث الآخرين على المشاركة، ونشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع، ويعتزم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ على تنفيذ العديد من المؤتمرات التالية قبل بداية الانتخابات الرئاسية.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يوجه كافة العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة بالمشاركة في الانتخابية الرئاسية المقبلة، ليضرب أبناء التربية والتعليم المثل الأعلى في الإقبال على لجان الانتخابات.



وكيل تعليم كفر الشيخ خلال المؤتمر (1)



مؤامر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (1)