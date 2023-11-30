انتخابات الرئاسة 2024.. سفارة مصر بالأردن تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

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أنهت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج، غدا الجمعة، في الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت عمان، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين المصريين سواء المقيمين أو الزائرين للأردن خلال فترة التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بدءا من الغد، فيما وضعت كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.



وهيأت البعثة مركز التصويت داخل مقر السفارة المصرية بعمان وكذلك داخل القنصلية المصرية بمحافظة العقبة الأردنية.



وحرصت السفارة المصرية بالأردن على تسهيل وتنفيذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج، حيث اتخذت السفارة جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الاقتراع بحيث لا تستغرق دقائق معدودة وذلك عبر تسهيل الدخول إلى مقر الدائرة الانتخابية بالسفارة وصولا لتسجيل الأسماء والبيانات وحتى الإدلاء في صندوق الاقتراع وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكانت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان قد أوضحت في وقت سابق للمواطنين المصريين بالأردن، بطريقة الانفوجراف والفيديو، كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر بدء التصويت في الخارج غدا /الجمعة/.



وأوضحت السفارة - باستخدام الانفوجراف والفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في وقت سابق - أن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي للأردن).



وأشارت إلى أن الحضور للناخب يكون بأصل جواز السفر الساري أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، موضحة أن يحق التصويت سواء للمصري المقيم بالأردن أو الزائر خلال فترة التصويت في الانتخابات بالخارج.



ولفت إلى أن لجان التصويت ستكون في مركزين الأول في مقر السفارة الكائن بالعاصمة الأردنية عمان والثاني بالقنصلية المصرية في محافظة العقبة الأردنية، مؤكدة أن خدمات القنصليات سواء في عمان أو العقبة ستكون متاحة أيضا أيام التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، تسهيلا على المواطنين.



وكانت السفارة المصرية بالأردن قد أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه كافة المواطنين المصريين بالأردن الشقيق بالمشاركة في الانتخابات وضرورة ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.