الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق حملة تبرع بالدم للشعب الفلسطينى

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، اليوم الخميس ، حملات للتبرع بالدم فى مراكز الشباب والاندية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتم تنظيم فعاليات حملات التبرع بالدم برعاية المديرية، وبالتعاون مع بنك الـدم والمصالح الحكومية بشمال سيناء بمركز شباب المدينة تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة).

ودعا إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقومي تجاه أشقائنا الفلسطينيي.

واوضح ان الحملة التي أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، ويتم التنفيذ عن طريق إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد المصالح الحكومية وبنك الدم وشباب yly وشبابها.