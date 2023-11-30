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وفد البرلمان العربى برئاسة عادل العسومى يصل لشمال سيناء

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:35 ص
وفد البرلمان العربى برئاسة عادل العسومى يصل لشمال سيناء جانب من اللقاء
العريش - محمد حسين

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استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،اليوم، وفدا من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء، فى حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.
 
خلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.
 
وأكد المحافظ علي أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر 3 محاور وهي الطريق البرى ومطار العريش البحرى ومطار العريش الدولي.
 
بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذى قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين .
 
ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء علي الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين. وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلي شمال سيناء ،تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.
 
 
 






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غزة

معبر رفح




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