السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة بانجو وسلاح بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة كمية من البانجو المخدر بقصد الاتجار، وبالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة ألفين جنيه عن تهمتى حيازة سلاح وذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بمركز كفر صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 13733 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1656 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، ليوم 23 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم مصطفى م ف م، وشهرته كركر، 21 سنة، مقيم بمركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من نبات البنجو المخدر بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أنه قد تم ضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على لفافتين كبيرتين الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 2370 جرام، وميزان حساس وسلاح نارى "محدث صوت معدل" و4 طلقات لذات العيار، حيث تبين حيازة المتهم للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.