إصابة 6 أشخاص فى حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الخميس، فى حادث حريق نتج عن انفجار اسطوانة بوتاجاز فى منطقة بهاريف ب محافظة أسوان ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز فى منطقة بهاريف بحرى بجوار بمركز أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحالات المصابة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهم: إبراهيم حسن محمد، 35 سنة، مصاب حروق سطحية بالوجه من الدرجة الثالثة، وأسامة حسن محمد 30 سنة، حروق سطحية بالقدمين من الدرجة الثالثة، ومحمود جمال الدين عبيد، 26 سنة، حروق بالوجه من الدرجة الأولى، وشلبى حسن، 60 سنة، مصاب كدمات وسحجات، وعبد الظاهر حسين أحمد، 63 سنة، مصاب حروق بالساق الأيمن والوجه من الدرجة الأولى، وصلاح مكى إبراهيم، 68 سنة، مصاب حروق بالوجه والرأس من الدرجة الأولى.