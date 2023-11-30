أسعار الذهب فى مصر اليوم 30 نوفمبر 2023

عقود الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.