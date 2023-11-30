اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم 30 نوفمبر 2023

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:00 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم 30 نوفمبر 2023 الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصراليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2830 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية في حين سجل السعر العالمي للذهب مستوى 2040 دولار.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24 يسجل 3234 جنيها
عيار 21 يسجل 2830 جنيها 
عيار 18 يسجل 2426 جنيها 
عيار 14 يسجل 1887 جنيها 
الجنيه الذهب 22640 جنيها 
 

عقود الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق. 

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

 
أيضاً التراجع الذي تشهده عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 3 أشهر عند 4.253% ساعد على زيادة الطلب على عقود شراء الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب. 
 
تشير التوقعات في الأسواق حالياً أن الذهب قد يشهد بعض التراجع التصحيح المحدود قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولار للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار للأونصة.






عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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