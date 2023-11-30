مصنعيات السبائك الذهب فى مصر من جرام وحتى 1 كيلو

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع تفاصيل مصنعيات سبائك الذهب فى مصر من وزن نصف جرام وحتى وزن واحد كيلو فى الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على سبائك الذهب فى مصر خلال الفترة الحالية، وفى السياق التالى مصنعية ودمغة السبائك فى مصر.

مصنعية السبائك الذهب اليوم:



مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها

مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيها

مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيها

مصنعية 500 جرام 26.20 جنيها

مصنعية السبيكة ذهب وزن كيلو تبلغ مصنعية الجرام 25 جنيها فقط