أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس منتصف تعاملات اليوم بعد انخفاض بحوالي 40 جنيها للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2745 جنيها للجرام مقابل 2785 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2041 دولار للأونصة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3173 جنيها.

عيار 21 يسجل 2745 جنيها.

عيار 18 يسجل 2353 جنيها.

عيار 14 يسجل 1830 جنيها.

الجنيه الذهب 21960 جنيه.



الذهب عالمياً شهدت أسعار الذهب تراجع محدود خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 7 أشهر خلال جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي والتي سيكون لها مردود كبير على حركة الأسواق.

تتداول أسعار الذهب الفورى حالياً عند المستوى 2041 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أعلى مستوى منذ 5 مايو الماضى عند 2052 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2% وهو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، بينما قد ينهى الذهب تداولات شهر نوفمبر مرتفعاً بنسبة 2.9%.

التراجع المحدود في مستويات الذهب اليوم يأتي في ظل استعداد الأسواق لتقبل بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي ستعمل على التأثير على الأسواق بشكل كبير، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الجوهرى عن شهر أكتوبر على المستوى السنوى ارتفاع بنسبة 3.5% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.7%.

ويعد المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، لذا سيساهم في تحديد توجه الأسواق خلال الفترة الحالية حتى اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي فى 13 ديسمبر القادم.