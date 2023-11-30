موجز الاقتصاد: أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 2745 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 30-11-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة ومنها، أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها وعيار 21 يسجل 2745 جنيها، وزير المالية: 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة هذا العام.





أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها وعيار 21 يسجل 2745 جنيها للجرام



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم انخفاضا بحوالي 40 جنيها للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2745 جنيها للجرام مقابل 2785 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2041 دولار للأونصة.

وزير المالية: 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة هذا العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية،

وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع المستثمرين الصينيين فى ضوء انضمام مصر للبريكس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سونج جونجي، نائب المحافظ والسكرتير العام لمقطاعة شاندونج الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية وفرص استثمارية سواءً في مجالات الموانئ أو القطاعات الصناعية المختلفة.





صندوق النقد: علاقتنا بمصر متميزة.. والحكومة أحرزت تقدما بدعم الحماية الاجتماعية

قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن العلاقة بين صندوق النقد الدولى ومصر جيدة للغاية، لافتة إلى الخطوات المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من حيث تحديد ومساندة الفئات الأولى بالرعاية - الحماية الاجتماعية - بالإضافة إلى إحراز مصر تقدما مهما فى برنامج الطروحات الحكومية ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.





وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمصنع أجهزة منزلية باستثمارات 105 ملايين دولار

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور أحمد كُريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، وعمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر.

رئيس مؤتمر الأطراف: يجب توحيد الجهود فى مكافحة التغيرات المناخية

قال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف، اليوم الخميس، فى كلمته أمام COP28 ، إنه يجب الوفاء بالعهود الخاصة المتعلقة بالتمويل بشأن التحديات الخاصة بمكافحة تغير المناخ، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود وتقديم الحلول خلال النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف COP28.

تاون جاس: تشغيل 14000عميل بالغاز بـ9 قرى بأطفيح ضمن حياة كريمة

تواصل شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، جهودها على مدار الساعة لتوصيل الغاز الطبيعي الى مركز اطفيح ضمن مبادره حياه كريمه بمحافظة الجيزة حيث تم تنفيذالخط الرئيسي المغذي بطول 30 كم باقطار مختلفه يتخللها تنفيذ 20 تعديه باستخدام الدفع النفقى وايضا خطوط الضغط والتى بلغت 72 كم .

غرفة صناعة الملابس تدعو 1.7 مليون عامل للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج والداخل

دعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد عبد السلام جموع العاملين في المصانع بقطاع الملابس والغزل والنسيج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية سواء الموجيدين منهم بالداخل أو بالخارج من أجل تحقيق العملية الديمقراطية في البلاد.