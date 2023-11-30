أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها وعيار 21 يسجل 2745 جنيها

عيار 21 يسجل 2745 جنيها.

عيار 18 يسجل 2353 جنيها.

عيار 14 يسجل 1830 جنيها.

الجنيه الذهب 21960 جنيه.

الذهب عالمياً

تظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد عن 40 ٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22٪ تقريبًا في اليوم السابق.