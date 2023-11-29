ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أكد المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 10 سفن متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 11 سفينة اخرى، ليصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22971 طن تشمل: 5400 طن رمل و314 طن كحول و2433 طن كسب فول صويا و9324 طن يوريا و1950 طن ملح معبأ و3550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47678 طن تشمل: 5487 طن خردة و8024 طن حديد و1700 طن معدات و243 طن تفاح و7171 طن فول و14440 طن قمح و9263 طن ذرة و1350 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1176 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4375 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 116612 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 364491 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بحمولة إجمالية بلغت 1136 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، إضافة إلى قطارين آخرين بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم وشحن 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والعين السخنة. بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5482 شاحنة.