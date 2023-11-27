ميناء دمياط يستقبل السفينة CHRISTIANA P بحمولة 66000 طن قمح

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة، بينما غادر عدد 3 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها السفينة (CHRISTIANA P) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10122 طن تشمل: 314 طن كحول و7786 طن يوريا و2022 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51370 طن تشمل : 11422 طن خردة و 6657 طن حديد و 1500 طن فول صويا و 5600 طن بضائع متنوعة و 1290 طن زيت و 3389 طن قمح و 14191 طن ذرة و 500 طن خشب زان و 105 طن جرارات.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5219 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابه ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة.