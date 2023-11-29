محافظ الشرقية يشدد على إنهاء طلبات التصالح وإزالة 1223 إعلانا مخالفا

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موقف منظومة المتغيرات المكانية والإعلانات والتصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، ويُشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة.

وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 119135 متغير منهم 99931 متغير ولاية المحافظة و2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 110297 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 92.6% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً" لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر نوفمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1223 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1169 اعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي انه بالتنســـيق مـــع وزارة التخطـــيط والتنميـــة الاقتصـادية تم تشـغيل 5 وحـدات ( بنـي هـلال – شلشلمون – السعديين – سنهوت – سنهوة ) بمركز منيا القمح تشـغيل كلـي حيث بلغ اجمالي عدد الطلبات المقدمة 599383 طلب وتم انهاء 596577 بنسبة تنفيذ 99.53 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17076 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 321 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 19387 طلب.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.