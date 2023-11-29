تعليم الشرقية تعقد مؤتمرا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى السيسي.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت إدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة فى إحدى قاعات قرية حانوت بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وحاتم محمود مدير إدارة كفر صقر التعليمية، وجموع العاملين بإدارة أولاد صقر التعليمية والدكتور أحمد غربية مدير إدارة أولاد صقر التعليمية، ووكلاء وموجهين الإدارتين وعدد من المعلمين والعاملين وأهالى المركزين.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مصر الآن تحتاج أن يكون الشعب كله كتلة واحدة، وأن يظهر هذا جليا فى عرس الديمقراطية القادم وهو الانتخابات الرئاسية وخروج المصريين هو الرسالة التى تصل للأعداء المتربصين ومن هنا وجب علينا جميعا الخروج إلى صناديق الاقتراع، وطالب أن يخرج من كل مدرسة طلاب يطرقوا الأبواب ويحثو الأهالى على الخروج للانتخابات الرئاسية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الخروج للتصويت عبادة وصوتك الذى تستهر فيه وتحجبه بعدم الخروج يصد رصاصة العدو، ويوقف تفكيره الطامع فى الانقضاض عليك لافتا أن معلمين التربية والتعليم قدوة كبيرة ومعلمين.

ووجه محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن يتم حث التلاميذ على رسم مشاركة أسرته وجيرانه فى الانتخابات الرئاسية، وأن يقدم مدير المدرسة أو من يختاره فقرة فى طابور الصباح عن المشاركة الانتخابية وحث التلاميذ على خروج أسرهم للانتخابات.



الحضور



تعليم الشرقية يعقد مؤتمرا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



جانب من المؤتمر



حضور السيدات



حضور غفير



مدير إدارة كفر صقر