اليوم السابع
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زيت الزيتون بتخفيضات 30% فى حديقة الحرية بالزمالك.. الأسعار والأنواع

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:21 م
زيت الزيتون بتخفيضات 30% فى حديقة الحرية بالزمالك.. الأسعار والأنواع مهرجان الزيتون المقام بحديقة الحرية
كتب سيد الخلفاوى

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بث اليوم السابع فيديو لايف من مهرجان الزيتون المقام بحديقة الحرية بالزمالك بمحافظة القاهرة، ويشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين، فى أول يوم له ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ5 أيام. 
 
 
وافتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، المهرجان المصرى للزيتون فى نسخته الثانية تحت شعار " الزيتون .. عصر جديد" بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك .
 
ويشارك فى المعرض 50 عارض من شركات إنتاج الزيوت والعسل، بالإضافة إلى 20 عارض من أصحاب الحرف اليدوية، والتى تشارك من خلال منصة إيادى التابعة لوزارة التنمية المحلية.
 
ويستمر المعرض 5 أيام بحديقة الحرية بالزمالك، من 9 صباحا حتى 8 مساء، ويوجد بالمعرض منتجات عطارة وتمر، منتجات للحرف اليدوية والفخار، وغيرها، بتخفيضات تصل ل 30 %.
 






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