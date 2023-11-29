اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ديمقراطية بالكونجرس تدعو للإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة بإسرائيل

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:26 م
ديمقراطية بالكونجرس تدعو للإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة بإسرائيل النائبة الديمقراطية رشيدة طاليب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

دعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، رشيدة طاليب إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين دون اتهامات في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية في بيان: "يجب إطلاق سراح كل مدني بريء ولم شمله مع أسرته، بغض النظر عن عقيدته أو عرقه"، وأضافت انها ستواصل الدعوة الى اطلاق سراح جميع الأسرى وكذلك الفلسطينيين الأبرياء الذين اعتقلتهم الحكومة الإسرائيلية بشكل تعسفى دون تهمة أو محاكمة.

وفقا لصحيفة ذا هيل، رشيدة طاليب هي العضوة الوحيدة في الكونجرس من أصل فلسطيني، هي المدافعة الأعلى صوتاً عن الفلسطينيين في الكابيتول هيل، ودعت إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار في الصراع، وتعرضت لانتقادات من مجلس النواب هذا الشهر بسبب تعليقات اعتبرت معادية لإسرائيل.

وتشير تقديرات منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن نحو 5700 فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية حتى أغسطس، ووجدت المجموعة أن أكثر من 1300 منهم كانوا في "الاعتقال الإداري" ولم توجه إليهم أي تهمة بارتكاب أي جريمة.

وهؤلاء السجناء البالغ عددهم 1310 هم المجموعة التي تريد طليب إطلاق سراحها، وقالت: "في المتوسط، تحتجز القوات الإسرائيلية ما بين 500 إلى 700 طفل كل عام .. إن إساءة معاملة الأطفال واسعة النطاق ومنهجية."

 







الكونجرس

رشيدة طاليب

حرب غزة

السجون الإسرائيلية

قوات الاحتلال

ميشيجان



الموضوعات المتعلقة

ديمقراطيون بالكونجرس يطالبون بربط مساعدات إسرائيل بالتزامها بقانون الحرب

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:53 ص

بوليتيكو: البيت الأبيض يشعر بالقلق من تأخر تصويت الكونجرس على دعم كييف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:00 ص

نواب الكونجرس الأمريكى يعربون عن ارتياحهم لاتفاق الهدنة فى غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:00 ص

حرب غزة تثير الانقسام بين بايدن وحزبه.. 32 ديمقراطيا يطالبون بوقف إطلاق النار فى القطاع.. نواب بالكونجرس يطرحون قانون لمنع بيع أسلحة لإسرائيل بـ320 مليون دولار.. وسيناتور يهودية: أوقفوا قتل الفلسطينيين الأبرياء

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة