اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مجلس النواب الأمريكى يصوت بتوجيه اللوم للنائبة رشيدة طليب بسبب إسرائيل

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:22 ص
مجلس النواب الأمريكى يصوت بتوجيه اللوم للنائبة رشيدة طليب بسبب إسرائيل رشيدة طليب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم إلى الديمقراطية رشيدة طليب النائبة الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونجرس بسبب تصريحاتها بشأن الحرب على غزة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، صوت 22 ديمقراطياً مع النواب الجمهوريين لتوجيه اللوم إلى طليب، لـ"ترويجها لسرديات زائفة" بشأن هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، و"الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وصوت 234 نائباً لصالح القرار وعارضه 188 آخرين، وصوت 4 جمهوريين ضد القرار، وصوت ديمقراطي واحد و3 جمهوريين "حاضر" في تصويت يعني رفض اتخاذ موقف.

 







رشيدة طليب

مجلس النواب الأمريكي

غزة

فلسطين

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة

"غزة" تعزز الانقسام فى معسكر بايدن.. الديمقراطيون يهاجمون رئيسهم.. ساندرز: القصف الإسرائيلى العشوائى يجب أن يتوقف فورا.. رشيدة طليب تتهمه بدعم الإبادة الجماعية.. وأوباما يدعو إلى فهم الحقيقة الكاملة للصراع

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:00 م

جنوب أفريقيا تطرح خطة لوقف الحرب فى غزة تتضمن نشر قوات أممية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:00 ص

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول تداعيات العدوان على قطاع غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:00 ص

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا حول أبرز الأحداث منذ بدء الحرب على غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة