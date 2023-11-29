حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: لا يوجد انتشار لفيروسات تنفسية جديدة خلال فصل الشتاء
وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة
وزارة التعليم تحدد ضوابط ورقة امتحان نصف العام لصفوف النقل للابتدائى
وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد
وزيرة التضامن تتابع آليات العمل بمراكز العزيمة لمكافحة وعلاج الإدمان
وزارة الأوقاف: اعتماد 55 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش
وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا
وزيرة التضامن: المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بلغت 550 مليار جنيه
وزير الزراعة يفتتح أكبر مركز للتلقيح الصناعى للماشية بالشرق الأوسط.. صور
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