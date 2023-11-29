اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة استقبال أطفال غزة
كتب: محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة: لا يوجد انتشار لفيروسات تنفسية جديدة خلال فصل الشتاء
 
وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة
 
وزارة التعليم تحدد ضوابط ورقة امتحان نصف العام لصفوف النقل للابتدائى
 
وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد
 
وزيرة التضامن تتابع آليات العمل بمراكز العزيمة لمكافحة وعلاج الإدمان
 
وزارة الأوقاف: اعتماد 55 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش
 
وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا
 

 







حصاد الوزارات

الفيروسات التنفسيه

وزير النقل

السكه الحديد

وزيره التضامن

وزاره الاوقاف



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