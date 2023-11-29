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وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:10 م
وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة سيارات الاسعاف امام معبر رفح - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، وذلك في إطار  التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
 
 وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات. 
 
 






وزارة الصحة

قطاع غزة

مصابى قطاع غزة



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