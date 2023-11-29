وزير الزراعة يفتتح أكبر مركز للتلقيح الصناعى للماشية بالشرق الأوسط.. صور

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكبر مركز للتلقيح للتلقيح الاصطناعى فى الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضروة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من اللحوم والألبان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أوضح القصير، أن الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائى من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى على مستوى الدولة مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها إلى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط.

وأكد وزير الزراعة، أهمية الدور الذى يقدمه مركز التلقيحالاصطناعى، باعتباره وسيلة هامه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، خاصة وأن المركز يضم حوالى 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالى الإنتاجية الأمر الذى يسهم فى سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤس الماشية بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح وزير الزراعة ناشد المربيين باتباع الأساليب الحديثة فى تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا من الأساليب القديمة.

وقال القصير أن المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذى سيؤدى إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجه، مطالبًا قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعى ومتابعة الجرعات واثارها لدى المربين.