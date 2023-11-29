انعقاد مجلس الحديث اليوم بمسجد الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب الموطأ

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث التاسع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، اليوم الأربعاء.
وستبدأ القراءة من كتاب الحدود، باب: ما لا قطع فيه من قوله: حدثني يحي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ عبدًا سرقَ وديًّا من حائطِ رجلٍ فغرسَهُ في حائطِ سيِّدِهِ فخرجَ صاحبُ الوديِّ يلتمسُ وديَّهُ فوجدَهُ ....) الحديث، وحتى كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة قوله: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "تُعرَضُ أعمالُ النَّاسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّتينِ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ فيُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ إلَّا عبدًا بيْنَه وبيْنَ أخيه شحناءُ فيُقالُ: اترُكوا هذينِ حتَّى يَفِيئَا"، وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :
1.د. صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه .
2.د. محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .
3.د. أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .
وذلك عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.
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