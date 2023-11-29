انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بكليات جامعة الإسكندرية للكشف عن الأورام

وقال بيان اليوم ان المبادرة الرئاسية حققت نجاح كبير وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية والدكتور ايمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ابراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشمل الكشف الطبى الكشف المبكر لجميع الأورام وقياس ضغط الدم ودعم صحة المراة وفحص الثدى للمرآة فوق 35 عام ولمدة ثلاثة أيام مثالية لمجتمع الكلية.

كما تجوب المبادرة كليات جامعة الإسكندرية للكشف على الطلاب وتحويل الحالات للمكان المناسب للعلاج مبكرًا.