جامعة الإسكندرية: تخصيص 500 منحة دراسية بتخفيض 50% لطلاب الدبلومات

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية ، موافقة مجلس الجامعة على تخصيص 500 منحة دراسية بتخفيض قدره 50% لطلاب الدبلومات للعام الأكاديمي 2023/2024، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الإسكندرية.

وكرم المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، بمناسبة انتهاء فترة عمادته بالكلية، مشيداً بأدائه وجهده المتميز خلال فترة عمله لخدمة الكلية.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربية الرياضيـة للبنات تحـت مسمى "إدارة الرياضة المدرسية" ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة ميريلاند الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) والمجلس القومي للمرأة، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) وكل من مدارس صقر للغات ومؤسسة مدينة بشاير الخير وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (مركز تميز المياه) وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالاسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (معهد البحوث الطبية) وبين مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، وتجديد الإتفاقية بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والمتعلقة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية بالمكتبة والتي تمنح جامعة الإسكندرية من خلاله دبلوم الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية.

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من جامعة أوكلاهوما الأمريكية لكلية العلوم وهو عبارة عن جهاز علمى خاص بالكشف عن حالات الأرض والآبار المتقاطعة والمياه قيمته مليون ونصف جنيه مصري، للإستفادة العلمية منه بقسم الجيولوجيا بالكلية، والإهداء المقدم من السيد محمد شيرين حسن عباس عضو مجلس إدارة شركة سيف فارما للمستحضرات الدوائية وهو عبارة عن جهاز شعب هوائية فيديو قيمته مليون جنيه.

ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ، و 14 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرسا، ومنح 62 درجة دكتوراه، 102 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.