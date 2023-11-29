انطلاق امتحانات شهر نوفمبر غدا بمدارس الجيزة.. اعرف جدولك

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، بمحافظة الجيزة يوم غد الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، حيث أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن الاختبار سيتم عقده في أجزاء المنهج المقررة التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر 2023.

وفيما يلي جداول امتحان شهر نوفمبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.

ثالثًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أشارت إلى أن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب.

وأوضحت أن الأسئلة تكون فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أي 45 دقيقة على أقصى تقدير.