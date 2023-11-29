المرور يعيد فتح شارع حسن المأمون بمدينة نصر أمام حركة السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت إدارة المرور عملية فتح شارع حسن المأمون في مدينة نصر بعد انتهاء أعمال استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى المدة المحددة له، مع متابعة لحظية لحركة السيارات بشكل دورى.

وكانت إدارة المرور أغلقت شارع شارع حسن المأمون لمدة يومين لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداء من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان (28- 29/11/2023).

كما أجرت إدارة المرور بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون على النحو الآتى:

- القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يساراً من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، واستكمالا ًبشارع الورش فيميناً محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

- القادم من محور المشير اتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى، فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.