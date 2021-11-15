غلق كلي وتحويلات مرورية في امتداد شارع حسن المأمون بسبب مشروع المونوريل

كتب: محمد أبو ضيف

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للشارع خلف مسجد السلام، الواصل ما بين شارع أحمد الزمر وامتداد شارع حسن المأمون لمدة ستين يوما، بدايةً من الساعة 12 صباحاً على أن يتم استكمال السير بشارع أحمد الزمر فيميناً امتداد حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.