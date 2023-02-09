اليوم السابع
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حى مدينة نصر يشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات.. صور

الخميس، 09 فبراير 2023 11:36 ص
حى مدينة نصر يشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات.. صور رفع الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة المخالفات بشارع حسن المأمون أسفرت عن رفع إشغالات الكافيهات ومصادرة الشيش وتسهيل حركة المرور، وذلك فى إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بهدف إعادة المظهر الحضارى اللائق لشوارع الحى.

وفي سياق آخر اجتمع اللواء أحمد جودة -رئيس حي شرق مدينة نصر مع مديرى الإدارات التنفيذية، بحضور أحمد شعبان مدير إدارة التعليم وعفاف مبروك مسؤول الإتصال السياسى ومدير إدارة التموين لتنظيم أوجه التعاون المثمر بين الحي والإدارت المختلفة حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات.

ووجه "جوده" مديري الإدارات بتركيز الاهتمام على تلبية شكاوي المواطنين وتكثييف الجهود المبذولة لتحقيق الرضا التام للمواطن وتلافي أوجه القصور وتدعيم ابتكار حلول خارج الصندوق للمشكلات المواجهة.

فى إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بهدف إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحى.

وتابع اللواء أحمد جودة -رئيس حي شرق مدينة نصر و الهام اسماعيل- سكرتير حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات والمحلات اعمال حملة لرفع الاشغالات وإزالة المخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة بصحبة الأجهزة التنفيذية المعاونه تم فيها رفع جميع الاشغالات وغلق وتشميع محل فول وطعمية الفريد 1 عمارات كلية البنات جولف لادارتة بدون ترخيص.

 

حملة رفع إشغالات
حملة رفع إشغالات

 

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 


شرق مدينة نصر

مدينة نصر

القاهرة

الاشغالات



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