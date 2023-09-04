اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:00 ص
أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع صور توضح نسب التنفيذ بخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبا، ويتم التحكم فيه إلكترونيا من خلال غرفة التحكم بالورش المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.
 
ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير. 
 
ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (1)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (2)
مشروع مونوريل 

 
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (4)
مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (5)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (6)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (7)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (8)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (9)
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (10)
اعمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (11)
اعمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

 


المونوريل

مونوريل العاصمة

النقل

مشروعات النقل

مونوريل 6 أكتوبر

مونوريل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة