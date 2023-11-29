الجامعة العربية تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار وتطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

أكد الأمين العام المساعد سعيد أبو على رئيس قطاع فلسطين والأراضى المحتلة أن ما يحدث من قبل الاحتلال يجعل على المجتمع الدولى مضاعفة جهوده لإنفاذ قراراته وفرض إراداته، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى مواجهة هذا العدوان الإسرائيلى المتمادى بجميع أشكاله.

وطالب فى كلمة ألقاها خلال اجتماع المندوبين الدائمين طالب المجتمع الدولى فى هذا الصدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، مرورًا بعقد مؤتمر دولى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادة السلام العربية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة حقها فى السيادة والاستقلال.

وأكد نثمن جهود مصر فى إدخال القوافل واستقبال الجرحى لتلبية احتياجات القطاع، وتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للمتضامنين مع الشعب الفلسطينى حول العالم دولا وشعوبا الذين وصلت اصواتهم.

وطالب بضرورة استمرار وقف إطلاق النار ووقف آلة الحرب والعنف، والذى راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء الذين راحوا ضحية عدوان غاشم.

وكانت قد بدأت أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء "اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني" برئاسة المغرب (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية) ومشاركة مندوبى وممثلى الدول العربية، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة السفير الدكتور سعيد أبو علي.

ويتضمن الاجتماع، كلمات لمندوبى وممثلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويأتى يوم "التضامن الدولى مع الشعب الفلسطيني" هذا العام فى وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطينى لجريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والفصل العنصرى فى قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية تشمل قصف البيوت والمشافى والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدنى، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

وكانت قد نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى واستهلت الوقفة بالنشيد الوطنى الفلسطيني.

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، والتى أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا لما ينطوى عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.