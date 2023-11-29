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الجامعة العربية: فلسطين قضيتنا المركزية.. ووقف الحرب على غزة ضرورة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:39 ص
الجامعة العربية: فلسطين قضيتنا المركزية.. ووقف الحرب على غزة ضرورة وقفة الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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أكد  الدكتور سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة أن هذة الوقفة تؤكد الموقف القوى والداعم لنصرة فلسطين والوقوف جانب شعبها، ودعم نضاله العادل  من هذا البيت العريق "الجامعة العربية " تحت رايات شقيقاتها العربيات ونحن نردد نشيد الحرية والاستقلال لنؤكد أننا على طريق الحرية والاستقلال.
 
وأضاف السفير  ابو علي  أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولوياتها وكل مواطن، مضيفا أن  هذه الأمة لن تتخلي عن قضيتها المركزية بل تؤكد دعمها لنضاله لاسترداد حقوقه كافة مهما طالت التضحيات وسالت الدماء ووسط التهويد والدمار، مضيفا أنه آن الأوان لوقف تلك الحرب وسفك الدماء وكفي لتلك المظلمة التاريخية، وجاء وقت البناء والعمران.
 
ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية  وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب  الفلسطيني واستهلت الوقفة بالنشيد الوطني الفلسطيني.
 
وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.
 
ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا  لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.
 
 
 






فلسطين

الجامعة العربية

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

غزة

العدوان على غزة

القضية الفلسطينية



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