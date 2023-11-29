جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذي يحل في 29 نوفمبر من كل عام.

ونبه البرلمان العربي، إلى أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يعيش هذا الشعب وضعا مأساويا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي، أن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، باعتبار ذلك شرطا حتميا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مجددا مساندته التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وحيا البرلمان العربي، نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا تضامنه معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة، مشددا على مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة.