اليوم السابع
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مدير محمية أشتوم الجميل: مؤتمر صحفى غدا ببورسعيد عن مهرجان الطيور المهاجرة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:33 م
مدير محمية أشتوم الجميل: مؤتمر صحفى غدا ببورسعيد عن مهرجان الطيور المهاجرة الطيور المهاجرة -أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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أكد الدكتور محمد حسين مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة تنظم احتفالات بمهرجان الطيور المهاجرة والحوامة، وسينطلق المؤتمر الصحفى للمشاركة فى هذه الاحتفالية غدا الأربعاء، تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية وصحفيين وكتاب البيئة فى مصر.
 
وأضاف حسين لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر الصحفي واللقاءات الصحفية ستعقد صباح الأربعاء بأحد فنادق بورفؤاد، كما سيتم تنظيم زيارة للإعلاميين البيئين لنقطة تجمع الفلامنجو ومشاهدة الطيور، حيث إن محمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة من الطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح، كما يعتبر طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتى بها.
 
جدير بالذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، قامت وزارة البيئة وفي إطار التعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بورسعيد بإستلام 60 طائر فلامنجو تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد، وتم إستلامها وإعادة إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد، خاصة ملاحات الماكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد، كما تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.






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